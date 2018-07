Anticipazioni Stagione 2018-2019 Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia

Nel cartellone Musical figura un altro titolo molto amato dai giovani:“We Will Rock You”, il musical dei Queen e Ben Elton che ottiene accoglienze trionfali ovunque ed è fra i più longevi del West End con 12 anni consecutivi di repliche. Applaudito al Rossetti nel 2010, ritorna in una produzione completamente rinnovata, firmata Barley Arts. Musiche dal vivo e canzoni in inglese, 24 indimenticabili hit dei Queen, la regia di Tim Luscombe, la graffiante Killer Queen di Valentina Ferrari e un cast brillante accompagnano il pubblico in un futuro in cui tutto è omologato: per questo il rock, simbolo di libertà, è proibito. Ma la salvezza del mondo e dei giovani è in mano a un gruppo di ribelli, capeggiati da Galileo e Scaramouche…

Per la Danza solo una “primizia” ma di grande rilevanza: ritornano i Momix. Una delle compagnie di danza contemporanea più celebri e amate al mondo, sempre originale e ispirata grazie al visionario Moses Pendleton, che ne è il fondatore e il coreografo. I Momix presentano “Alice Alice Alice” spettacolo che avrà a Roma il prossimo febbraio il suo debutto assoluto. Danzatori incredibilmente dotati e precisi, i Momix trasformano il loro corpi per dare sostanza alla fantasia: nessuna poetica è più adatta, per avventurarsi nel mondo immaginifico di “Alice nel paese delle meraviglie”, da cui Pendleton trarrà ispirazione.

È già stato annunciato fuori abbonamento ed è in prevendita ALIS de Le Cirque World’s Top Performers che sarà l’evento di fine anno, con i massimi artisti internazionali del Cirque du Soleil e del Circo contemporaneo.

Per tutte le ulteriori informazioni e l’inizio della campagna abbonamenti, diamo appuntamento all’inizio di settembre.